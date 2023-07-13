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13.07.2023  10:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові наклали штраф за рекламу із зображенням жінок в нижній білизні

У суді доведено правомірність накладення на рекламодавця штрафних санкцій за розміщення реклами.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.
 
Відділом правового забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області доведено у суді факт розміщення рекламодавцем у Харкові зовнішньої реклами у вигляді щиту на фасаді із зображенням жінок в нижній білизні, які грають у більярд з інформаційним полем: «БІЛЬЯРД», що представлені як сексуальний об’єкт та нічим не пов’язаний з рекламною послугою.
 
До матеріалів судової справи подано докази, зокрема, експертний висновок від 05.02.2021 та доведено, що така реклама є дискримінаційною та порушує вимоги частини третьої статті 7, частини першої статті 8 Закону України «Про рекламу», а також пункту 5.2.9, та пункту 5.2.8 (а) статті 5 Стандарту «Недискримінаційна реклама за ознакою статі» – СОУ21708654-002-2011.
 
Також у суді доведено правомірність накладення на рекламодавця штрафних санкцій за розміщення такої реклами, а також за ненадання документів на вимогу контролюючого органу.
 
У звꞌязку із вказаним Луганським окружним адміністративним судом задоволено позов Головного управління до субꞌєкта господарювання та вирішено стягнути штрафні санкції до державного бюджету у повному обсязі.
 
Источник:   Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області
 Тэги:  події, харків
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