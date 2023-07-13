13.07.2023 10:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові наклали штраф за рекламу із зображенням жінок в нижній білизні

У суді доведено правомірність накладення на рекламодавця штрафних санкцій за розміщення реклами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Відділом правового забезпечення Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області доведено у суді факт розміщення рекламодавцем у Харкові зовнішньої реклами у вигляді щиту на фасаді із зображенням жінок в нижній білизні, які грають у більярд з інформаційним полем: «БІЛЬЯРД», що представлені як сексуальний об’єкт та нічим не пов’язаний з рекламною послугою.

До матеріалів судової справи подано докази, зокрема, експертний висновок від 05.02.2021 та доведено, що така реклама є дискримінаційною та порушує вимоги частини третьої статті 7, частини першої статті 8 Закону України «Про рекламу», а також пункту 5.2.9, та пункту 5.2.8 (а) статті 5 Стандарту «Недискримінаційна реклама за ознакою статі» – СОУ21708654-002-2011.

Також у суді доведено правомірність накладення на рекламодавця штрафних санкцій за розміщення такої реклами, а також за ненадання документів на вимогу контролюючого органу.

У звꞌязку із вказаним Луганським окружним адміністративним судом задоволено позов Головного управління до субꞌєкта господарювання та вирішено стягнути штрафні санкції до державного бюджету у повному обсязі.