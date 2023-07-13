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13.07.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Військові рф завдали удари по Харківщині: є поранений та руйнації

Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілів с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 6 приватних житлових будинків, гараж, господарчі споруди, сталися пожежі.
 
У смт Дворічна Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 67-річний чоловік. Медики оцінюють його стан як легкий.
 
Біля 12:50 на виїзді з м. Балаклія Ізюмського району під час роботи на тракторі на невідомому вибуховому пристрої підірвався тракторист 55 років. Госпіталізований з пораненням.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ліквідовано банду, яка під виглядом співробітників СБУ грабувала харків’ян.
 
Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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