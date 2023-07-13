13.07.2023 08:50 Віталій Хінєвіч

Військові рф завдали удари по Харківщині: є поранений та руйнації

Минулої доби ворог зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 6 приватних житлових будинків, гараж, господарчі споруди, сталися пожежі.

У смт Дворічна Куп'янського району зазнав поранення та був госпіталізований 67-річний чоловік. Медики оцінюють його стан як легкий.

Біля 12:50 на виїзді з м. Балаклія Ізюмського району під час роботи на тракторі на невідомому вибуховому пристрої підірвався тракторист 55 років. Госпіталізований з пораненням.