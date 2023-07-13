13.07.2023 08:20 Віталій Хінєвіч

Через ворожий обстріл у Харківській області виникла пожежа

Протягом доби з 12 липня по 13 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Близько опівдня ворог знову завдавав артилерійського обстрілу по прикордонному селу Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району. В результаті влучання одного з боєприпасів у приватну оселю, сталася пожежа і значні руйнування. Площа пожежі склала близько 50 кв.м.

До ліквідації пожежі були залучені 2 відділення Служби порятунку з селища Золочів та Луганського гарнізону ДСНС. О 13:55 пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Двічі за добу рятувальники Куп’янського району виїздили для проведення обстеження обстріляної ворогом території населених пунктів.

Так о 08:32 бійцями 12-ї ДРПЧ був здійснений виїзд до с. Хатнє Великобурлуцької громади. Внаслідок влучання російського снаряду у місцевий будинок культури, той отримав значні руйнації. Постраждалих немає.

08:50 рятувальники 44-ї ДРПЧ вирушили на перевірку с. Кучерівка Петропавлівської громади, яке обстрілюється окупантами чи не щодня. Цього разу росіяни скинули на мирне село 2 авіаційні бомби типу КАБ-250. Перевіркою виявлені пошкодження будинків та споруд на території 7-ми приватних домоволодінь. Постраждалих немає.

Близько 12:00 на околиці м. Балаклія на ворожому вибуховому пристрої підірвався трактор комунального підприємства. Постраждав тракторист. Його госпіталізовано до лікарні. Подія трапилась, коли оператор трактора виконував косіння трави на узбіччі вздовж дороги.

Загалом за цей період рятувальниками було здійснено 19 оперативних виїздів, з яких:

3 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

2 – на перевірку після обстрілів;

1 – чергування;

9 – для надання допомоги населенню;

4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти завдавали ударів по Харківській області.