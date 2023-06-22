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22.06.2023  17:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові відновили рух проспектом, на якому раніше сталася аварія на газогоні

Патрульна поліця Харківської області повідомили про зняття обмеження щодо руху проспектом, передає РЕДПОСТ .

 
Знято обмеження руху транспортних засобів на вулиці проспектом Гагаріна на ділянці від вулиці Південнопроектної до проспекту Льва Ландау.
 
«Дякуємо водіям за розуміння. Безпечних вам поїздок. У випадку необхідності ви завжди можете розраховувати на нашу допомогу, зателефонувавши на лінію 102»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 20 червня о 22:25 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на газогоні середнього тиску діаметром 700 мм по проспекту Гагаріна.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  харків, дороги
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