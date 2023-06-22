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22.06.2023  17:15   Віталій Хінєвіч

«Маємо план, як зробити Харків ще кращим» - Ігор Терехов про відновлення міста

Харківський міський голова Ігор Терехов на конференції «Ukraine Recovery Conferencе» розповів, як російські окупанти обстрілювали місто, а також щодо планів відновлення постраждалих об'єктів.

Ігор Терехов
 
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«На конференції  «Ukraine Recovery Conferencе» розказав, як друге за величиною місто в Україні, місто зелених парків та скверів, студентська, промислова, наукова та IT-столиця, котру невпинно продовжує нищити ворог, незламно стоїть на своєму фронті всім напастям наперекір.
 
І що ми маємо план, як зробити Харків ще кращим. Найкращим! І ніхто не завадить нам втілити цей план у життя. 
 
А потім разом з учасниками конференції ми обмірковували досвід повоєнного відновлення інших країн, дискутували про Україну майбутнього та пропонували варіанти, з чого почати як повернення до нормального життя, так і відбудову постраждалих від війни регіонів та міст. Попри всі виклики та загрози сьогодення»,- повідомив Ігор Терехов.
 
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов
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