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22.06.2023  18:15   Віталій Хінєвіч

На дорозі в Харківській області розпочали ремонтні роботи

Розпочато поточний ремонт на дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка в межах міста Харків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Сообщается, что внаслідок високої інтенсивності руху(понад 15 тис. автомобілів на добу)проїзна частина дороги зносилася. Підрядні організації Служби відновлення зараз перевлаштовують асфальтобетоне покриття автошляху.
 
Також в рамках співфінансування Служби відновлення та Кегичівської селищної ради виконуються роботи з відновлення безперебійного проїзду на ділянці Т-21-20 Зачепилівка – Андріївка – Кегичівка – Старовірівка – /М-18/ шляхом ліквідації локальних руйнувань.  
 
Окремо варто зазначити, що на дорогах Харківської області продовжується поновлення горизонтальної дорожньої розмітки.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновили рух проспектом, на якому раніше сталася аварія на газогоні.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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