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05.06.2023  18:30   Віталій Хінєвіч

Харків'янин сплатив понад 100 тисяч гривень аліментів, щоб влаштуватися на роботу та керувати авто

Чоловік з 2015 року не сплачував визначені у судовому порядку дитячі кошти на утримання неповнолітнього сина.

аліменти
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
 
Тривалий час батько ігнорував правові методи впливу, проте для працевлаштування йому все ж таки довелося розрахуватися з дитиною. 
 
Державні виконавці Індустріального відділу ДВС у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції до боржника застосували ряд примусових заходів та фінансові санкції. 
 
Серед них – штраф за несвоєчасну сплату аліментів у розмірі 50% від суми заборгованості та обмеження у праві керування транспортними засобами.
 
Тільки після повної сплати боргу та штрафу містянин зміг сісти за кермо та приступити до нових обов’язків на роботі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янка сплатила понад 187 тисяч гривень боргу за аліменти.
 
Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  харків, аліменти
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