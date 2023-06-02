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02.06.2023  08:54   Рита Парфенова

П'ятеро людей поранено внаслідок обстрілів, один підірвався на міні: дані ХОВА на ранок 2 червня

Обстріли Харкова та Вовчанська протягом 1 червня 2023 року знову призвели до травмування цивільного населення.

обстріл
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Минулої доби ворог завдав ракетного удару по місту Харкову та продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області.
 
За уточненою інформацією, внаслідок ракетного удару по Індустріальному району Харкова пошкоджено будівлі цивільного підприємства, поранення зазнали жінка 63 років та 56-річний чоловік. Госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці.
 
Протягом дня російські окупанти масовано обстрілювали Вовчанськ Чугуївського району. В місті пошкоджено магазин "Веселка", приміщення пожежної частини, житлові будинки, сталися пожежі. Внаслідок обстрілів 3 людей отримали поранення.
 
У селі Гракове Чугуївського району стався вибух протитанкової міни, який призвів до підірвання трактора. 61-річний водій трактора отримав поранення та був доставлений до лікарні для медичного обстеження та надання допомоги.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 червня військові рф обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківській області.

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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