    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 2 червня. Оперативна обстановка від ДСНС
02.06.2023  08:37   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 2 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники п'ять разів виїзджали на гасіння пожеж.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 червня.

Вдень 1 червня ворог завдав ракетного удару по будівлі підприємства Індустріального району міста Харкова. До місця події відразу прибули співробітники ДСНС. З-під завалів вогнеборцями була врятована 63-річна жінка. Медики оглянули її, подальшої госпіталізації жінка не потребувала. Пожежі не було. Інші співробітники підприємства не постраждали.

Протягом доби з 1 по 2 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинені ворожими обстрілами;
1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
10 – для надання допомоги населенню;
9 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 152 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 червня військові рф обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківській області.


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
01.06 Надзвичайні події Пожежа, спричинена обстрілами російської армії, зруйнувала торговий ринок на Харківщині 31.05 Надзвичайні події Пожежа у Харкові: власника гаража госпіталізували в опіковий центр 31.05 Надзвичайні події Харківщина на ранок 31 травня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 