02.06.2023 08:37 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 2 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники п'ять разів виїзджали на гасіння пожеж.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 червня.

Вдень 1 червня ворог завдав ракетного удару по будівлі підприємства Індустріального району міста Харкова. До місця події відразу прибули співробітники ДСНС. З-під завалів вогнеборцями була врятована 63-річна жінка. Медики оглянули її, подальшої госпіталізації жінка не потребувала. Пожежі не було. Інші співробітники підприємства не постраждали.



Протягом доби з 1 по 2 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинені ворожими обстрілами;

1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

10 – для надання допомоги населенню;

9 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 152 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 червня військові рф обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківській області.



