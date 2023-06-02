Харківщина на ранок 2 червня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники п'ять разів виїзджали на гасіння пожеж.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 2 червня.
Вдень 1 червня ворог завдав ракетного удару по будівлі підприємства Індустріального району міста Харкова. До місця події відразу прибули співробітники ДСНС. З-під завалів вогнеборцями була врятована 63-річна жінка. Медики оглянули її, подальшої госпіталізації жінка не потребувала. Пожежі не було. Інші співробітники підприємства не постраждали.
Протягом доби з 1 по 2 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
5 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинені ворожими обстрілами;
1 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
10 – для надання допомоги населенню;
9 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 152 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 1 по 2 червня військові рф обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківській області.
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