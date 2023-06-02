02.06.2023 08:15 Рита Парфенова
Ворог завдав ракетного удару по Харкову та обстріляв з авіації прикордонні села
Протягом доби з 1 по 2 червня військові рф обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківській області.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
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по Харкову протягом минулої доби противник випустив двізенітні керовані ракети С-300. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою;
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на Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.
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на Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки. Завдав авіаційних ударів в районах Вільшана, Котлярівка, Крохмальне.
Минулої доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти:
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Уди,
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Козача Лопань,
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Гоптівка,
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Огірцеве,
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Гатище,
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Бугруватка,
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Вовчанськ,
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Мала Вовча,
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Варварівка,
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Бударки,
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Чугунівка,
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Фиголівка,
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Новомлинськ,
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Дворічна,
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Масютівка,
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Лиман Перший,
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Кислівка,
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Берестове.
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