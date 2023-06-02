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02.06.2023  08:15   Рита Парфенова

Ворог завдав ракетного удару по Харкову та обстріляв з авіації прикордонні села

Протягом доби з 1 по 2 червня військові рф обстріляли щонайменше 18 населених пунктів у Харківській області.

війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
  • по Харкову протягом минулої доби противник випустив двізенітні керовані ракети С-300. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою;
  • на Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.
  • на Куп’янському напрямку противник протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки. Завдав авіаційних ударів в районах Вільшана, Котлярівка, Крохмальне.
Минулої доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти:
  • Уди,
  • Козача Лопань,
  • Гоптівка,
  • Огірцеве,
  • Гатище,
  • Бугруватка,
  • Вовчанськ,
  • Мала Вовча,
  • Варварівка,
  • Бударки,
  • Чугунівка,
  • Фиголівка,
  • Новомлинськ,
  • Дворічна,
  • Масютівка,
  • Лиман Перший,
  • Кислівка,
  • Берестове.
Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 1 червня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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