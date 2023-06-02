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02.06.2023  09:24   Рита Парфенова

У Харкові затримали водія, який їздив на автомобілі у розшуку

Правопорушника виявили правоохоронці під час перевірки документів.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
За його словами, працівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль «Mitsubishi Lancer» під керуванням 55-річного водія. При перевірці з’ясувалось, що транспортний засіб знаходиться у розшуку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульними Харкова виявлений японський мотоцикл із підробними номерами, який знаходився у міжнародному розшуку.

 


Источник:   Facebook Володимира Тимошка
 Тэги:  розшук, авто, харків
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