У Харкові затримали водія, який їздив на автомобілі у розшуку

Правопорушника виявили правоохоронці під час перевірки документів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульними Харкова виявлений японський мотоцикл із підробними номерами, який знаходився у міжнародному розшуку.
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Відносини між людьми сьогодні важко назвати спокійними: на порожньому місці можуть раз у раз спалахувати конфлікти, симпатії, образи, інтерес чи навіть пристрасть.
Вночі у Харкові спостерігається чисте небо, таким воно залишиться протягом усього дня. Без опадів.
2 червня 2011 року став днем народження Дня відмови від надмірностей у їжі (Дня здорового харчування).
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