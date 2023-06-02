У Харкові затримали водія, який їздив на автомобілі у розшуку

02.06.2023 09:24 Рита Парфенова

Правопорушника виявили правоохоронці під час перевірки документів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, п рацівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль «Mitsubishi Lancer» під керуванням 55-річного водія. При перевірці з’ясувалось, що транспортний засіб знаходиться у розшуку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що патрульними Харкова виявлений японський мотоцикл із підробними номерами, який знаходився у міжнародному розшуку.