02.06.2023 09:58 Рита Парфенова

Шляховики працюють на трьох логістичних маршрутах Харківщини

Попри постійні обстріли в прифронтових містах області, дорожники проводять ямковий ремонт гарячою асфальтобетонною сумішшю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.



За словами шляховикіів, підрядні організації ліквідують аварійну ямковість, завдяки чому логістичне сполучення полегшується, а проїзд стає безпечнішим.

Також ведкться роботи на трьох головних логістичних маршрутах області. Робітники ліквідують руйнування та деформації шарів дорожнього одягу за допомогою пневмоструменевого методу та гарячої асфальтобетонної суміші.

До робіт залучено 29 бригад.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині повноцінно відновлюють вісім зруйнованих мостів



