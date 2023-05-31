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31.05.2023  08:55   Рита Парфенова

У Харкові змінять рух тролейбуси: список маршрутів

Рух тролейбусів на вул. Амурській та розворотному колі «Ст. м. «Академіка Барабашова» буде припинений з 9:30 до 16:00 31 травня.


gortransport.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, зупинка руху пов’язана з необхідністю продовження виконання робіт з асфальтування вул. Амурської, в районі  розворотнього кола тролейбусів «Ст. м. «Академіка Барабашова».

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

  • №24: розворотне коло «602-й мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
  • №56: розворотне коло «Східна Салтівка» - вул. Валентинівська – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;
  • №267: розворотне коло «Парк «Зустріч» – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».

Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Дергачі у Харківському районі буде ускладнений рух транспорту через ремонт траси.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  транспорт, тролейбус, харків
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