У Харкові змінять рух тролейбуси: список маршрутів

Рух тролейбусів на вул. Амурській та розворотному колі «Ст. м. «Академіка Барабашова» буде припинений з 9:30 до 16:00 31 травня.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, зупинка руху пов’язана з необхідністю продовження виконання робіт з асфальтування вул. Амурської, в районі розворотнього кола тролейбусів «Ст. м. «Академіка Барабашова».
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
Раніше РЕДПОСТ писав, що у місті Дергачі у Харківському районі буде ускладнений рух транспорту через ремонт траси.
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