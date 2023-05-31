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31.05.2023  09:24   Рита Парфенова

Військові рф випустили дві керовані авіабомби по селищу на Харківщині

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Ківшарівка

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА. Зазначається, що ударів по м. Харків не зафіксовано.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено будівлі, сталися пожежі, поранення зазнав 72-річний чоловік.

По смт Ківшарівка Куп'янського району ворог завдав чергового удару двома керованими авіабомбами. Зафіксовано влучання в землю. Вибито вікна у будівлі освітнього закладу. Масштабних руйнувань та постраждалих немає.

У с. Безруки Харківського району пошкоджено приватне домоволодіння.

У с. Новоосинове Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено квартиру.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів в районі сел Уди та Котлярівка.

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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