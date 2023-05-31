31.05.2023 09:48 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 31 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники шість разів виїзджали на гасіння пожеж.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 31 травня.

Пожежа внаслідок обстрілу сталася у місті Вовчанськ. Горів приватний гараж на площі 2 кв.м. О 00:40 рятувальники 47-ї ДПРЧ вирушили гасити пожежу. О 01:35 вогонь ліквідований силами 5 рятувальників та 1 одиниці техніки ДСНС.



Два рази рятувальники виїздили для обстеження місць ворожих обстрілів. Цієї доби їх зазнали Липецька і Вовчанська громади. У с. Липці пошкоджені 2 приватних будинки, автомобіль, опору лінії електропередач. У м. Вовчанську пошкоджені або зруйновані житлові і господарчі забудови та 1 вантажний автомобіль на території 11 приватних домоволодінь, також пошкоджені будівля кафе, елеватору, зерносховища та складу. Обійшлось без постраждалих.



Протягом доби з 30 по 31 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, з них 1 спричинена ворожим обстрілом;

2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

7 – для надання допомоги населенню;

2 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.



