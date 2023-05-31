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31.05.2023  10:14   Рита Парфенова

Пожежа у Харкові: власника гаража госпіталізували в опіковий центр

72-річний чоловік постраждав на пожежі, що виникла через несправність автомобіля.

вогонь

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прсслужбу ДСНС України в Харківській області.

Поежа виникла у нгаражі, те стояв автомобіль марки "ВАЗ 2101". Вогонь розповсюдився на площі 40 квадратних метрів. О 08:08 на місце пожежі прибули рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Харківського і Луганського гарнізонів. 10 рятівників оперативно реагували з використанням двох одиниць техніки. Після близько години боротьби з полум'ям пожежу вдалося повністю ліквідувати, о 09:15.

У результаті пожежі 72-річний власник гаража зазнав серйозних опіків голови, рук та грудної клітини. З метою надання необхідної медичної допомоги, постраждалого екстрено доставили до опікового центру Харкова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники шість разів виїзджали на гасіння пожеж.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, дснс, харків
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