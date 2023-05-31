31.05.2023 10:43

Харків'янину, який вбив своїх батьків кухонним ножем, обрано запобіжний захід

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого відділення відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

29 травня цього року 33-річний чоловік перебував у квартирі у Основ’янському районі м. Харкова разом зі своїми батьками.



Тривалі сварки у родині на ґрунті побутових питань того дня закінчились трагедією. Під час чергової суперечки син вбив батька та матір. Харків’янин наніс батькам численні поранення кухонним ножем. Мати померла на місці. За життя батька боролись медики, але у лікарні він помер.



Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України).



Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Раніше РЕДПОСТ повідомляв подробиці цієї трагедії.



