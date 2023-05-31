31.05.2023 08:34 Рита Парфенова

Розфарбовані піаніно проєкту Art Piano повертаються до Харкова

Після скасування минулорічного фестивалю через російське вторгнення, розфарбовані піаніно, які кожного року весною прикрашали Харків у рамках програми Міжнародного фестивалю класичної музики KharkivMusicFest, знову повертаються у місто цієї весни.

Як розповіли РЕДПОСТ організатори фестивалю, у цьому році зі зрозумілих причин інструменти не будуть розміщені на вулицях. При виборі локації враховувалися умови безпеки – наявність бомбосховища поблизу, щоденний трафік та віддаленість від житлових будинків.



Традиційно всі інструменти розписані харківськими художниками за спеціально розробленими концептами та ескізами.



Один з інструментів розписаний родиною художників Тамари та Олександра Вакуленко у стилі одного із найдавніших видів народного мистецтва - Петриківського декоративного розпису, внесеного ЮНЕСКО до переліку нематеріальної культурної спадщини людства.



«Завдяки фестивалю та проєкту Art Piano, інструменти знаходять друге життя, отримують новий сенс та можливість знову радувати людей, але виступаючи вже цілковито як об’єкт мистецтва та наповнюючи повсякденне життя новими фарбами», – коментує Тамара Вакуленко. – Раді долучитися до проєкту, подарувати харків’янам яскраві, сповненні теплом інструменти та нагадати, яка багата та різноманітна наша культурна спадщина».



Над концепцією та втіленням ідеї арт піано, що знаходиться в івент-просторі EVOLUTION business park, працював молодий харківський 3D-художник Олександр Кузнецов. «Для проєкту було обрано геометричний стиль. Ключовою фігурою є центральна сфера, що символізує людину, як головну складову в майбутньому Харкова та України. Вона є основою змін, поки всі інші фактори лише обертаються навколо неї, супроводжуючи, але не змінюючи її прагнень» – розповідає Олександр свою роботу.



Євген Дорошенко, художник-ілюстратор, що працював над інструментом, який розміщено в ТРЦ Нікольський, розповів про свою концепцію: «Коли я дивився роботи минулих років, мені не сподобалося, що піаніно використовують як набір площин, а не як цілісний об'єкт, тож я вирішив показати, як треба. Це смішне і яскраве чудовисько, що виросло з піаніно, виражає моє ставлення до нашого міста – бадьорого, веселого та улюбленого. Сподіваюся, чудовисько розважатиме собою дітей, а музиканти порадують дорослих. А чому він їсть сир – я не скажу».





Іще один інструмент чекає на зустріч із поціновувачами прекрасного. Він єдиний, який розписують діти. Піаніно буде розміщено в одній з харківських дитячих лікарень Це фортепіано стане частиною ще одного фестивального проєкту, в рамках якого для юних пацієнтів лікарні проводитимуть заняття арттерапія.



Всі інструменти налаштовані й зберегли свою музичну функцію. Тож кожен охочий може зіграти свою улюблену мелодію або влаштувати імпровізований концерт.



«З початку російського вторгнення в Україну проведення повноцінного фестивалю KharkivMusicFest та його найяскравішого проєкту Art Piano було не просто під питанням, а здавалось нам неможливим. Та завдяки відвазі наших Збройних Сил ми знову робимо класичну музику й візуальне мистецтво доступним, – розповідає Марія Горбонос, виконавча директорка фестивалю KharkivMusicFest. – За шість років проведення фестивалю, проєкту Art Piano довелося зіткнутись з нерозумінням, наші піаніно пережили випадки вандалізму, а також погодні негаразди. Та було і багато людської підтримки, допомоги від харків’ян, які за власним бажанням наглядали за інструментами, захищали їх від непогоди. І це вмотивувало нас продовжити традицію розміщення розфарбованих піаніно в місті й проводити біля деяких з них невеликі музично-розважальні івенти».



Локації, на яких розміщені піаніно:

Івент-простір EVOLUTION business park;

ТЦ «Французький бульвар»;

ТРЦ Nikolsky;

Міська дитяча клінічна лікарня № 16

Помилуватися інструментами, а також зіграти на них можна буде до 1 липня. Після цього інструменти, які найкраще збережуться, будуть передані культурно-освітнім та соціальним установам.



Інформацію щодо мініконцертів на локаціях розташування інструментів можна буде знайти на cайті KharkivMusicFest або сторінці фестивалю у Facebook.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 квітня до Харкова повертається KharkivMusicFest – один із найочікуваніших музичних фестивалів міста.



