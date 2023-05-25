25.05.2023 15:30 Віталій Хінєвіч

Мешканців Харківської області попереджають про пожежну небезпеку

З настанням теплої пори року велика кількість населення вирушає на відпочинок у лісові масиви. Такий відпочинок як правило супроводжується розпалюванням багаття, яке не рідко переростає у пожежі в екосистемах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківське районне управління ГУ ДСНС України у Харківській області.

Щоб запобігти виникненню пожеж у лісах на території Харківського району, 24 травня рятувальниками спільно з працівниками Державної лісової охорони було проведено рейдовий захід в лісових масивах смт Солоницівка, смт Пересічне та с. Подвірки.

Особливу увагу фахівці приділили попередженню виникнення пожеж у лісових масивах та заборону випалювання сухої рослинності. Також рятувальники нагадали відвідувачам про ризики, які пов’язані з мінною небезпекою під час відвідування лісу та порядок дій під час виявлення вибухонебезпечних предметів.

Аби вся інформація закарбувалась у пам'яті, слухачам вручили агітаційну продукцію, де вказані всі основні правила поведінки та безпеки.



