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23.05.2023  17:35   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають аварію в Новобаварському районі

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 23 травня, розпочали усунення 10 аварійних ситуацій на міських водоводах, передає РЕДПОСТ .

Харківські комунальники
 
Зокрема, у Новобаварському районі ремонтники проводять комплекс відновлювальних заходів на вулиці Бажана.
 
«Детально проаналізувавши причину виникнення аварійної ситуації, вирішили перекласти ділянку трубопроводу на введенні до будинку. Тут же капітально ремонтуємо два оглядові колодязі із заміною запірної арматури. Після завершення ремонтних робіт територію обов'язково впорядкуємо. Паралельно ремонтуємо оглядовий колодязь на вулиці Тимірязєва» - поінформував начальник районної служби Євгеній Сальков.
 
Напередодні ремонтні бригади підприємства усунули вісім аварійних ситуацій на мережах холодного водопостачання та відремонтували 11 оглядових колодязів.
 
Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
 
Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики відновили світло у трьох селах Золочівської громади.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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