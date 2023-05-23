23.05.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці на Харківщині ексгумували тіло людини, яка загинула від ворожих обстрілів

Під час ворожого обстрілу чоловік перебував біля приватного домоволодіння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 22 вересня 2022 року під час ворожого обстрілу загинув 24-річний місцевий мешканець. Коли розпочався обстріл, чоловік перебував поблизу приватного домоволодіння. Від отриманих травм він помер на місці.

23 травня прокурор спільно зі слідчими Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області ексгумували труп чоловіка. Порушено кримінальну справу згідно з частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Наразі тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканка Куп'янського району впроваджувала стандарти освіти російської федерації.



