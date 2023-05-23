    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові почала працювати програма «єВідновлення»
23.05.2023  17:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові почала працювати програма «єВідновлення»

Завдяки даній програмі містяни можуть отримати грошову компенсацію на ремонт пошкодженого житла.


Харківська міська рада
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як зазначив в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, відповідні комісії вже сформовані та починається робота з урядом.
 
Нагадаємо, що 10 травня в Україні стартувала програма «єВідновлення», розрахована на тих, чиє житло зазнало незначних пошкоджень від обстрілів та підлягає відновленню. Йдеться про ремонт дахів, заміну вікон та дверей.
 
Програма поширюється на ремонт квартир, приватних будинків та кімнат у гуртожитках. У її рамках можна отримати до 200 тис. грн на будівельні матеріали або послуги підрядників, які беруть участь у програмі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усувають аварію в Новобаварському районі.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, євідновлення
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.05 Дороги та транспорт На трьох дорогах Харківської області закінчено роботи з ямкового ремонту 23.05 Влада Міська влада Харкова зацікавлена у продовженні реалізації проекту «Smart city» 23.05 Влада Ігор Терехов взяв участь у засіданні бюро Форуму мерів Європейської економічної комісії ООН
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 