23.05.2023 17:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові почала працювати програма «єВідновлення»

Завдяки даній програмі містяни можуть отримати грошову компенсацію на ремонт пошкодженого житла.



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначив в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, відповідні комісії вже сформовані та починається робота з урядом.

Нагадаємо, що 10 травня в Україні стартувала програма «єВідновлення», розрахована на тих, чиє житло зазнало незначних пошкоджень від обстрілів та підлягає відновленню. Йдеться про ремонт дахів, заміну вікон та дверей.

Програма поширюється на ремонт квартир, приватних будинків та кімнат у гуртожитках. У її рамках можна отримати до 200 тис. грн на будівельні матеріали або послуги підрядників, які беруть участь у програмі.





Источник: Харківська міська рада

євідновлення Тэги: харків