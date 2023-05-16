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16.05.2023  18:24   Дмитро Колонєй

Смертельна ДТП: у мережу злили відео моменту аварії на проспекті Героїв Харкова (відео)

Таксист на шаленій швидкості збив жінку із сином на пішохідному переході у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції Сергія Болвіноваі, винуватця смертельної аварії на проспекті Героїв Харкова заарештовано без застави.

Аварія сталася напередодні на проспекті Героїв Харкова. Водій Лади на шаленій швидкості збив жінку з 15-річним сином прямо на пішоходному переході. 
 
Водія ми вже затримали – він під арештом без застави. Маємо відео з камер спостереження – таксист навіть не пригальмував перед пішохідним переходом і буквально зніс людей. Цю справу будемо розслідувати принципово, винний не уникне покарання.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ, писав про смертельну ДТП, яка сталася 15 травня близько 8:00 на проспекті Героїв Харкова. Водій “ВАЗ-2110” скоїв наїзд на жінку та хлопця, яки  переходили проїжджу частину по пішохідному переходу. 52-річна жінка померла на місці. Її 15-річного сина з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

66-річного водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.  Того ж дня чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Постраждалий хлопець залишився сиротою (батько помер, а близьких родичів немає зовсім) і потребує допомоги на довготривале лікування.

 


Источник:   Фейсбук Сергія Болвінова
 Тэги:  смерть, дтп, харків, аварія, таксі
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