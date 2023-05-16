Смертельна ДТП: у мережу злили відео моменту аварії на проспекті Героїв Харкова (відео)

Таксист на шаленій швидкості збив жінку із сином на пішохідному переході у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції Сергія Болвіноваі, винуватця смертельної аварії на проспекті Героїв Харкова заарештовано без застави.
66-річного водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Того ж дня чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Постраждалий хлопець залишився сиротою (батько помер, а близьких родичів немає зовсім) і потребує допомоги на довготривале лікування.
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