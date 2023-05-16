16.05.2023 18:00 Дмитро Колонєй
У громаді Харківщини перейменують селище та майже два десятки вулиць
Перейменують селище та майже два десятки вулиць у громаді Харківщини
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Борівську селищну раду, у територіальній громаді прийнято рішення перейменувати низку селищ
Першотравневе, а також вулиці по населених пунктах, які звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта:
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смт Борова – вул. Пушкіна, вул. Гагаріна, вул. Московська, вул. Першотравнева, вул. Комарова, вул. Є. Шутька, вул. Колесніка;
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с. Ізюмське – вул. Гагаріна;
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с. Загризове – вул. Першотравнева;
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с. Зелений Гай – вул. Першотравнева;
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с. Копанки – вул. Трудової Слави;
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сел. Першотравневе – вул. Є.Шутька, вул. Сентюрина;
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с. Підлиман – вул. Кузнєцова, вул. Євдокимова;
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с. Піски-Радьківські – пров. Першотравневий; вул. Гагаріна;
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с. Шийківка – вул. Горького.
Місцевих мешканців запрошують долучитися до процесу перейменувань за допомогою цієї форми
та запропонувати свої варіанти назв для топонімів, які мають бути змінені із обгрунтуваням кожної свою пропозиції.
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