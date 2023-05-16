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16.05.2023  18:00   Дмитро Колонєй

У громаді Харківщини перейменують селище та майже два десятки вулиць

Перейменують селище та майже два десятки вулиць у громаді Харківщини

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Борівську селищну раду, у територіальній громаді прийнято рішення перейменувати низку селищ
Першотравневе, а також вулиці по населених пунктах, які звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта:
 
  • смт Борова – вул. Пушкіна, вул. Гагаріна, вул. Московська, вул. Першотравнева, вул. Комарова, вул. Є. Шутька, вул. Колесніка;
  • с. Ізюмське – вул. Гагаріна;
  • с. Загризове – вул. Першотравнева;
  • с. Зелений Гай – вул. Першотравнева;
  • с. Копанки – вул. Трудової Слави;
  • сел. Першотравневе – вул. Є.Шутька, вул. Сентюрина;
  • с. Підлиман – вул. Кузнєцова, вул. Євдокимова;
  • с. Піски-Радьківські – пров. Першотравневий; вул. Гагаріна;
  • с. Шийківка – вул. Горького.
 
Місцевих мешканців запрошують долучитися до процесу перейменувань за допомогою цієї форми та запропонувати свої варіанти назв для топонімів, які мають бути змінені із обгрунтуваням кожної свою пропозиції.
 
 

Источник:   Борівська селищна рада
 Тэги:  перейменування, обговорення, харків, борова
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