16.05.2023 18:00 Дмитро Колонєй

У громаді Харківщини перейменують селище та майже два десятки вулиць

Перейменують селище та майже два десятки вулиць у громаді Харківщини

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Борівську селищну раду, у територіальній громаді прийнято рішення перейменувати низку селищ

Першотравневе, а також вулиці по населених пунктах, які звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта:

смт Борова – вул. Пушкіна, вул. Гагаріна, вул. Московська, вул. Першотравнева, вул. Комарова, вул. Є. Шутька, вул. Колесніка;

с. Ізюмське – вул. Гагаріна;

с. Загризове – вул. Першотравнева;

с. Зелений Гай – вул. Першотравнева;

с. Копанки – вул. Трудової Слави;

сел. Першотравневе – вул. Є.Шутька, вул. Сентюрина;

с. Підлиман – вул. Кузнєцова, вул. Євдокимова;

с. Піски-Радьківські – пров. Першотравневий; вул. Гагаріна;

с. Шийківка – вул. Горького.

Місцевих мешканців запрошують долучитися до процесу перейменувань за допомогою цієї форми та запропонувати свої варіанти назв для топонімів, які мають бути змінені із обгрунтуваням кожної свою пропозиції.



