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06.05.2023  17:50   Дмитро Колонєй

Під Харковом на міні підірвався трактор (фото)

Ще один вибух міни під колесами техніки стався під Харковом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посилданнмя на ГУ Нацполіці та ГУ ДСНС, у передмісті Харкова пролунав ще один вибух під колесами трактору. Подія сталася 6 травня 2023 року в селі Затишшя в полі під час проведення земельних робіт трактор наїхав на протитанкову міну. 43-річний водій трактора з травмами ніг потрапив до лікарні. 
 
 
Рятувальники та правоохоронці звертаються до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.
Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, як підірвався трактор на Харківщині.
 

Тэги:  вибух, міна, харків, трактор
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