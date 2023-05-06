06.05.2023 17:50 Дмитро Колонєй
Під Харковом на міні підірвався трактор (фото)
Ще один вибух міни під колесами техніки стався під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посилданнмя на ГУ Нацполіці
та ГУ ДСНС
, у передмісті Харкова пролунав ще один вибух під колесами трактору. Подія сталася 6 травня 2023 року в селі Затишшя в полі під час проведення земельних робіт трактор наїхав на протитанкову міну. 43-річний водій трактора з травмами ніг потрапив до лікарні.
Рятувальники та правоохоронці звертаються до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.
Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112".
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