06.05.2023 18:09 Дмитро Колонєй

З російського полону звільнені ще 45 воїнів, які захищали Азовсталь

Пройшов новий обмін військовополоненими.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, ддому повертаються 42 Захисники та троє Захисниць "Азовсталі" з НГУ. Десятеро військових належать до офіцерського складу, 35 – до рядового та сержантського.

Чимало зі звільнених сьогодні військовослужбовців мають поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям. В Україні їм нададуть всю необхідну допомогу, вони пройдуть реабілітацію та отримають усі соціальні виплати та відповідне грошове забезпечення.

Визволили, зокрема, учасника вже легендарної "вертолітної" місії ГУР МО з евакуації поранених з "Азовсталі". Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити. Важко пораненому, йому погрожували так званим "судом". Тепер військовослужбовець пройде курс лікування та реабілітації.

З неволі повернулася молода пара, яка побралася на "Азовсталі", а також медик, який вже був у полоні рашистів після Широкинської операції (2015 р.). Тоді він пробув у полоні понад два роки, а після звільнення знову пішов служити. Повторно потрапив у полон захищаючи Маріуполь та "Азовсталь" від загарбників, а також ветеран афганської війни, 56-річний головний сержант, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію рашистського ворога.



