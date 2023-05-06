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06.05.2023  18:09   Дмитро Колонєй

З російського полону звільнені ще 45 воїнів, які захищали Азовсталь

Пройшов новий обмін військовополоненими.

Звільнені з росйського полону ще 45 воїнів, які захищали Азовсталь
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, ддому повертаються 42 Захисники та троє Захисниць "Азовсталі" з НГУ. Десятеро військових належать до офіцерського складу, 35 – до рядового та сержантського.
 
 Чимало зі звільнених сьогодні військовослужбовців мають поранення та серйозні проблеми зі здоров'ям. В Україні їм нададуть всю необхідну допомогу, вони пройдуть реабілітацію та отримають усі соціальні виплати та відповідне грошове забезпечення.
 
Звільнені з росйського полону ще 45 воїнів, які захищали Азовсталь
 
Визволили, зокрема, учасника вже легендарної "вертолітної" місії ГУР МО з евакуації поранених з "Азовсталі". Евакуаційний гелікоптер, в якому він перебував, було збито, але воїн зумів вижити. Важко пораненому, йому погрожували так званим "судом". Тепер військовослужбовець пройде курс лікування та реабілітації. 
 
З неволі повернулася молода пара, яка побралася на "Азовсталі", а також медик, який вже був у полоні рашистів після Широкинської операції (2015 р.). Тоді він пробув у полоні понад два роки, а після звільнення знову пішов служити. Повторно потрапив у полон захищаючи Маріуполь та "Азовсталь" від загарбників, а також ветеран афганської війни, 56-річний головний  сержант, який отримав поранення на Майдані, пройшов АТО, ООС та відбивав повномасштабну агресію рашистського ворога. 
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  полон, обмін, харків, агрессия россии, україна
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