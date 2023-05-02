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02.05.2023  17:14   Дмитро Колонєй

Під Харковом інспектор поліції перейшов на бік окупантів

У Харкові судитимуть чоловіка. який служив ворогу.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру,  під час окупації Ізюма працівник Нацполіції перейшов на бік ворога: 
  • патрулював місто, щоб окупанти почували себе у безпеці;
  • схиляв своїх колег підтримувати представників держави-агресора; 
  • разом з російськими військовими приїхав за місцем проживання одного з поліцейських, де був проведений «обшук», під час якого протиправно вилучили вогнепальну мисливську зброю та інше особисте майно правоохоронця;
  • згодом він служив «начальником отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних» у «Отделении полиции № 2 (дислокация г. Изюм) так званого «УВД ВГА Харьковской области».
 
Зрадника судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова. 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові за матеріалами СБУ засуджено чоловіка, який «здавав» позиції української ППО
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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