02.05.2023 17:14 Дмитро Колонєй
Під Харковом інспектор поліції перейшов на бік окупантів
У Харкові судитимуть чоловіка. який служив ворогу.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації Ізюма працівник Нацполіції перейшов на бік ворога:
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патрулював місто, щоб окупанти почували себе у безпеці;
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схиляв своїх колег підтримувати представників держави-агресора;
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разом з російськими військовими приїхав за місцем проживання одного з поліцейських, де був проведений «обшук», під час якого протиправно вилучили вогнепальну мисливську зброю та інше особисте майно правоохоронця;
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згодом він служив «начальником отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних» у «Отделении полиции № 2 (дислокация г. Изюм) так званого «УВД ВГА Харьковской области».
Зрадника судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.
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