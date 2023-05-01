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01.05.2023  08:55   Віталій Хінєвіч

У Харківській області рятувальники усували наслідки обстрілів

Протягом доби з 30 квітня по 1 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
Повідомляється, що о 06:46 30 квітня ворог поцілив з артилерії по місту Куп’янську. Ворожий снаряд влучив на територію лікувального закладу.
 
Загорівся гараж. На час прибуття рятувальників 44-ї ДПРЧ площа склала 10 кв.м. Вогнеборці локалізувати вогонь о 07:00 та о 07:16 повністю приборкати його. Постраждалих немає. На місці події працювали 3 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу ДСНС.
 
Двічі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак. Влучання зафіксовані на території міста Куп’янська. Пошкоджень зазнали дев’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок, а також житлові будинки і надвірні забудови 6-ти приватних домогосподарств.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 19 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Рятувальниками за добу було здійснено 16 оперативних виїздів, з яких:
 
  • 7 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожим обстрілом;
  • 2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;
  • 2 – для надання допомоги населенню;
  • 5 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області на вибухонебезпечному предметі підірвалася людина.


Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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