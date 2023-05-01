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01.05.2023  09:20   Віталій Хінєвіч

Пожежі в Харківській області: є загибла та постраждалий

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли на території приватних домоволодінь.

пожежа
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
30 квітня, о 9:46 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватній господарчій споруді за адресою: Харківський район, с. Велика Рогань, вул. Наукова, 14. Площа горіння склала 40 кв.м.
Внаслідок пожежі постраждав неповнолітній хлопець. О 10:05 вогнеборці 25-ї ДПРЧ разом із колегами з місцевої пожежної команди МПК-Рогань локалізували дане загоряння, об 11:37 – ліквідували. За попередніми даними причиною його виникнення стало коротке замкнення електромережі.
 
О 04:40 01 травня стало відомо про пожежу у м. Куп’янську на вул. Вокзальній. Там горів приватний будинок на площі 200 кв.м. За попередніми даними причиною цього стала необережність під час куріння. Під час гасіння пожежі рятувальники 44-ї ДПРЧ виявили тіло загиблої 59-річної жінки. О 05:05 розповсюдження вогню було локалізоване, о 08:02 – ліквідована.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що рятувальники розповіли, як ліквідували загоряння даху будинку та сухої трави.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  пожежа, харків
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