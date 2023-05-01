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01.05.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Окупанти на Харківщині обстрілами пошкодили медичний заклад

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.

обстріл
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Ветеринарне, Дворічна, Лиман Перший та інші населені пункти.
 
У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Град" пошкоджено будівлі медичного закладу, знищено службовий автомобіль медиків. Також пошкоджено щонайменше 14 приватних домоволодінь та 5-поверховий житловий будинок.
 
У селі Богуславка Ізюмського району ворожим обстрілом пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.
 
Постраждалих внаслідок обстрілу не було.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці привезли гуманітарку у деокуповані райони Харківщини.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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