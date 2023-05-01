01.05.2023 08:00 Віталій Хінєвіч
Ворог обстрілював населені пункти Харківської області
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Окупанти на Слобожанському напрямку протягом минулої доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Вовчанськ, Чернякове та Лошакове.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області.
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