01.05.2023 07:30 Рита Парфенова

1 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

1 травня в Укрыїні відзначається День весни і праці.

1 травня 1886 року американські робітники організували страйк, висунувши вимогу 8-годинного робочого дня. Страйк та супутня демонстрація закінчилися кровопролитним зіткненням із поліцією.



У липні 1889 року Паризький конгрес II Інтернаціоналу на згадку про виступ робітників Чикаго ухвалив рішення проведення 1 травня щорічних демонстрацій.



Вперше день міжнародної солідарності трудящих був відзначений 1890 року в Австро-Угорщині, Бельгії, Німеччині, Данії, Іспанії, Італії, США, Норвегії, Франції, Швеції та деяких інших країнах. Довгий час Первомай був символом революції, непримиренної класової боротьби, мав «політичне забарвлення» та відзначався демонстраціями, прикрашеними портретами політичних діячів, передовиків виробництва, гаслами, закликами, плакатами та діаграмами про досягнення у тій чи іншій галузі народного господарства, науки, культури. Але поступово цей контекст губився.



Сьогодні це свято відзначається у 142 країнах та територіях світу 1 травня чи першого понеділка травня. Для низки країн традиція збирати людей під прапори профспілок ще збереглася, але в більшості держав це все ж таки не політичне свято, а саме День праці, яскраве весняне свято, коли організуються народні гуляння, виступи артистів, ярмарки, мирні ходи та безліч розважальних заходів. А для когось це ще один вихідний, протягом якого можна просто відпочити або провести час з сім'єю.



До речі, в деяких країнах День праці відзначається в інший час – до них відносяться, наприклад, США та Японія. Більш як у 80 державах День праці не відзначається.

Також цього дня

В 1707 відбулося об'єднання Шотландії з Англією (Англо-шотландська унія), освіта Великобританії.



1786 – у Відні успішно пройшла прем'єра опери Вольфганга Амадея Моцарта «Одруження Фігаро».



1840 – в Англії з'являються у продажу перші у світі поштові марки: чорна однопенсова та синя двопенсова з профілем королеви Вікторії. Автором ідеї використання марок для оплати поштових відправлень був Роуленд Хілл, пізніше удостоєний лицарського звання.



1862 – народився Марсель Пруст, французький письменник.



1869 – харків'яни спостерігали рідкісне для наших широт явище – північне сяйво.



1880 – народився Альберт Ласкер, американський філантроп, батько сучасної реклами. Ласкер зробив рекламу агресивною: вона стала непросто інформувати потенційного покупця про нові товари чи послуги, а нав'язувати їх їм, тобто. фактично продавати.



1884 – у Чикаго почалося будівництво будівлі, яка вперше отримала титул «хмарочоса». У першому хмарочосі було лише 10 поверхів...



1899 – уперше у продажу з'явився аспірин.



1907 – у багатьох європейських столицях пройшли демонстрації трудящих з нагоди свята Першого травня, а у Варшаві цього дня оголошено загальний страйк.



1915 – у свій останній рейс вийшов англійський лайнер «Лузітанія». Загибель цього корабля стала приводом вступу США у Першу світову війну.



1924 – у Харкові випущено першого радянського гусеничного трактора «Комунар» серії «Фордзон-Путиловець».



1931 – у Нью-Йорку пройшла офіційна церемонія відкриття найвищої (на той момент) будівлі у світі – 102-поверхового «Емпайр стейт білдінг».



1939 – урочисто відкрито першу у Харкові лінію тролейбуса. Вона пройшла від колишнього будинку Червоної Армії (Університетська гірка, навпроти Успенського собору) по Університетській вулиці, Спартаківському провулку, площі Тевелєва (Конституції) та вулиці Карла Лібкнехта (Сумській) до ЦПКіВ ім. Горького. Протяжність лінії – 6,6 км.



1940 – офіційно оголошено про відміну Олімпіади 1940 року – у зв'язку з війною.



1946 – народився Джон Ву, китайський та американський кінорежисер («Зламана стріла», «Без обличчя», «Місія нездійсненна-2», «Ті, що говорять з вітром»).



1948 – проголошено створення КНДР.



1954 – народився Рей Паркер-молодший, американський музикант, найвідоміша композиція якого Ghostbusters (1984) стала лейтмотивом фільму «Мисливці за привидами» та досягла першого місця в американському хіт-параді.



1954 – у Сеулі преподобний Мун заснував Церкву Об'єднання (Асоціація Святого Духа за об'єднання всесвітнього християнства). Нині Мун має мільйони послідовників у 150 країнах світу.



1961 – Фідель Кастро оголосив, що на Кубі відтепер не буде виборів.



1966 – останній виступ «Бітлз» в Англії під час концерту лауреатів щорічного опитування музичного журналу «New Musical Express» на стадіоні «Уемблі».



1978 – у Великій Британії вперше 1 травня відзначається як державне свято.



2004 – Угорщина, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія та Естонія увійшли до складу Європейського Союзу. Це розширення – найбільше в історії ЄС.

Іменини відзначають:

Віктор, Григорій, Юхим, Іван, Кузьма, Михайло, Фелікс.



