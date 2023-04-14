14.04.2023 08:17 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 14 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 13 по 14 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 13 квітня.

Після ворожого обстрілу села Кучерівка Куп’янського району горів трактор МТЗ на площі 10 кв.м. З полум'м боролис 10 рятівників. Врятовано причеп із 3 тоннами селітри Жертв та постраждалих не має.



Загалом протягом доби з 13 по 14 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж; 1 з яких пов’язані з ворожими обстрілами

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 132 одиниць вибухонебезпечних предметів.



