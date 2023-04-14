    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 14 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС
14.04.2023  08:17   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 14 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 13 по 14 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 13 квітня.

Після ворожого обстрілу села Кучерівка Куп’янського району горів трактор МТЗ на площі 10 кв.м. З полум'м боролис 10 рятівників. Врятовано причеп із 3 тоннами селітри Жертв та постраждалих не має.

Загалом протягом доби з 13 по 14 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, з яких:
6 – на ліквідацію пожеж; 1 з яких пов’язані з ворожими обстрілами
8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
1 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 132 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про ліквідацію пожежі від обстрілу рятувальниками Харківщини.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.04 Надзвичайні події Трагедія на Харківщині: Чоловік загинув у власної квартирі від пожежі 13.04 Надзвичайні події Від обстрілу Харківщини постраждали чотири людини 13.04 Надзвичайні події Обстріл Харківщини: рятувальники ліквідовали пожежу (фото)
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 