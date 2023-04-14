14 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Страсна п’ятниця є найсуворішим і найскорботнішим днем Страсного тижня, коли Ісуса Христа розп'яли на хресті. Під час богослужіння в церкві зачитують дванадцять уривків з Євангелія, де розповідається про події на Голгофі. О третій годині дня з церкви виносять Плащаницю - зображення Христа, що лежить у труні, - яку встановлюють на помості посеред храму. Увечері влаштовують друге богослужіння, під час якого християни стоять з запаленими свічками в руках, а Плащаницю обносять навколо храму.

У Страсну п'ятницю прийнято дотримуватись суворого Великого посту. Деякі православні християни не їдять до закінчення виносу плащаниці, а потім вживають лише хліб та воду. Найчастіше в цей день їдять лише овочі, такі як капусту, огірки, картоплю.

Будь-яка робота в цей день заборонена. Не можна шити, різати, прибирати. Також не рекомендується випікати паски та фарбувати яйця.

Також у цей день...

1852 – за Університету святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині – Історичний архів України у Києві).



1863 – у Маріїнському театрі відбулася прем'єра першої української опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського.



1894 – відбулася перша публічна демонстрація кінопроектора Едісона.



1909 – створено Англо-Перську нафтову компанію (нині – «Брітіш Петролеум»).



1912 – у ніч із 14 на 15 квітня «Титанік» зіткнувся з айсбергом.



1927 – у шведському Гетеборзі зійшов з конвеєра перший автомобіль «Вольво».



1945 – народився Річі Блекмор, британський гітарист-віртуоз, учасник гуртів Deep Purple, Rainbow.



1956 – Чарльз Гінсберг, Чарльз Андерсен та Рей Долбі продемонстрували свій винахід – перший відеомагнітофон. До речі, перша комерційна відеокасета (з концертом Гаррі Ньюмена) з'явилася того ж дня в Англії, але 1980 року.



1961 – народився Роберт Карлайл, англо-американський актор.



1973 – народився Едріан Броуді, американський актор, зірка «Піаніста» та «Кінг Конга».



1977 – народилася Сара Мішель Геллар, американська актриса.



1983 – у Великій Британії надійшли у продаж перші радіотелефони.



1986 – у Бангладеш випав найважчий град (до 1.02 кг кожна градина).



1991 - з Музею Ван Гога в Амстердамі було викрадено 20 картин на 500 млн. доларів.



1990 – утворено команду КВК Харківського авіаційного інституту «Люди в білому».



2003 – розшифрований людський геном.

2022 – знищення флагмана Чорноморського флоту ВМФ Росії крейсера «Москва».

Іменини відзначають:

Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим.