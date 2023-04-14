14 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

За два дні до святкування Великодня, християни східного обряду відзначають Страсну п’ятницю
Страсна п’ятниця є найсуворішим і найскорботнішим днем Страсного тижня, коли Ісуса Христа розп'яли на хресті. Під час богослужіння в церкві зачитують дванадцять уривків з Євангелія, де розповідається про події на Голгофі. О третій годині дня з церкви виносять Плащаницю - зображення Христа, що лежить у труні, - яку встановлюють на помості посеред храму. Увечері влаштовують друге богослужіння, під час якого християни стоять з запаленими свічками в руках, а Плащаницю обносять навколо храму.
У Страсну п'ятницю прийнято дотримуватись суворого Великого посту. Деякі православні християни не їдять до закінчення виносу плащаниці, а потім вживають лише хліб та воду. Найчастіше в цей день їдять лише овочі, такі як капусту, огірки, картоплю.
Будь-яка робота в цей день заборонена. Не можна шити, різати, прибирати. Також не рекомендується випікати паски та фарбувати яйця.
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1863 – у Маріїнському театрі відбулася прем'єра першої української опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського.
1894 – відбулася перша публічна демонстрація кінопроектора Едісона.
1909 – створено Англо-Перську нафтову компанію (нині – «Брітіш Петролеум»).
1912 – у ніч із 14 на 15 квітня «Титанік» зіткнувся з айсбергом.
1927 – у шведському Гетеборзі зійшов з конвеєра перший автомобіль «Вольво».
1945 – народився Річі Блекмор, британський гітарист-віртуоз, учасник гуртів Deep Purple, Rainbow.
1956 – Чарльз Гінсберг, Чарльз Андерсен та Рей Долбі продемонстрували свій винахід – перший відеомагнітофон. До речі, перша комерційна відеокасета (з концертом Гаррі Ньюмена) з'явилася того ж дня в Англії, але 1980 року.
1961 – народився Роберт Карлайл, англо-американський актор.
1973 – народився Едріан Броуді, американський актор, зірка «Піаніста» та «Кінг Конга».
1977 – народилася Сара Мішель Геллар, американська актриса.
1983 – у Великій Британії надійшли у продаж перші радіотелефони.
1986 – у Бангладеш випав найважчий град (до 1.02 кг кожна градина).
1991 - з Музею Ван Гога в Амстердамі було викрадено 20 картин на 500 млн. доларів.
1990 – утворено команду КВК Харківського авіаційного інституту «Люди в білому».
2003 – розшифрований людський геном.
2022 – знищення флагмана Чорноморського флоту ВМФ Росії крейсера «Москва».
Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим.
Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.
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За два дні до святкування Великодня, християни східного обряду відзначають Страсну п’ятницю
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