Трагедія на Харківщині: Чоловік загинув у власної квартирі від пожежі

У місті Богодухів Харківської області чоловік загинув внаслідок пожежі, спричиненої коротким замиканням електропроводки.
Як повідомляє РЕДПОСТ, за даними Головного управління ДСНС України в Харківській області, вчора, 13 квітня, о 7:17 сталася пожежа у квартирі житлового двоповерхового будинку на вулиці О.Чалого, 12, у місті Богодухів. Очередком пожежі стали домашні речі на площі 3 квадратних метри.
На ліквидацію пожару негайно виїхало 1 відділення ДСНС. Під час гасіння рятувальники виявили тіло власника квартири, чоловіка 1968 року народження.
Пожежу вдалося локалізувати о 7:30, а повністю ліквідувати - о 7:40. Про виникнення пожежі стало відомо, що її причиною стало коротке замикання електропроводки.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 13 по 14 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 15 оперативних виїздів, 6 з яких – на ліквідацію пожеж.
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