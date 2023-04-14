Трагедія на Харківщині: Чоловік загинув у власної квартирі від пожежі

Як повідомляє РЕДПОСТ, за даними Головного управління ДСНС України в Харківській області, вчора, 13 квітня, о 7:17 сталася пожежа у квартирі житлового двоповерхового будинку на вулиці О.Чалого, 12, у місті Богодухів. Очередком пожежі стали домашні речі на площі 3 квадратних метри.

На ліквидацію пожару негайно виїхало 1 відділення ДСНС. Під час гасіння рятувальники виявили тіло власника квартири, чоловіка 1968 року народження.

Пожежу вдалося локалізувати о 7:30, а повністю ліквідувати - о 7:40. Про виникнення пожежі стало відомо, що її причиною стало коротке замикання електропроводки.