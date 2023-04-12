12.04.2023 12:20 Віталій Хінєвіч
Шляховики продовжують наводити лад на дорогах Харківської області
На дорогах державного значення триває весняне експлуатаційне утримання.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Повідомляється, що підрядні дорожні організації продовжують забезпечувати безперебійний проїзд. Сьогодні дорожники нанесли розмітку на дорогах Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград та Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка.
Також були виконані наступні роботи:
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демонтаж металево-бар‘єрного огородження;
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ямковий ремонт гарячою асфальтобетонною сумішшю;
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прибирання сміття з проїзної частини;
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прибирання автопавільйонів;
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встановлення дорожніх знаків та вирівнювання стійок дорожніх знаків.
Також не зупиняється відновлення зруйнованих штучних споруд. На Харківщині функціонують 22 тимчасові переправи, ще 1 - робті.
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