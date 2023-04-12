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12.04.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

Шляховики продовжують наводити лад на дорогах Харківської області

На дорогах державного значення триває весняне експлуатаційне утримання.

дороги
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Повідомляється, що підрядні дорожні організації продовжують забезпечувати  безперебійний проїзд. Сьогодні дорожники нанесли розмітку на дорогах Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград та Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка.
 
Також були виконані наступні роботи: 
 
  • демонтаж металево-бар‘єрного огородження; 
  • ямковий ремонт гарячою асфальтобетонною сумішшю; 
  • прибирання сміття з проїзної частини; 
  • прибирання автопавільйонів;
  • встановлення дорожніх знаків та вирівнювання стійок дорожніх знаків.
Також не зупиняється відновлення зруйнованих штучних споруд. На Харківщині функціонують 22 тимчасові переправи, ще 1 - робті.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники активно відновлюють водоводи.
 

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  дороги, харків
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