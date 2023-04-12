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12.04.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

Збірна України з важкої атлетики оприлюднила склад на ЄВРО-2023 року

За медалі у складі національної збірної боротимуться також і харківʼяни.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT Citу.
 
Чемпіонат Європи-2023 з важкої атлетики пройде з 15-го по 23 квітня у Єревані. Заявку української команди опублікували на сайті Міжнародної федерації важкої атлетики.
 
До складу збірної України на континентальний форум увійшли 17 атлетів. Одразу п’ятеро з них представлятимуть Харків: Павло Заліпський, Світлана Самуляк, Каміла Конотоп, Марія Гангур та Ірина Деха. 
 
Відзначимо, що Марія Гангур та Ірина Деха захищатимуть "золото" попереднього Євро, а, Каміла Конотоп спробує покращити минулорічний результат - звання віцечемпіонки.
 
Склад збірної України на ЄВРО-2023: 
 
Чоловіки: Дмитро Вороновський (до 55 кг), Павло Заліпський (до 61 кг), Дмитро Кондратюк (до 81 кг), Максим Домбровський (до 89 кг), Анатолій Горідько (до 96 кг)
 
Жінки: Ангеліна Ломачинська (до 49 кг), Світлана Самуляк (до 55 кг), Каміла Конотоп, Ольга Івженко, Надія Шпилька (всі – до 59 кг), Марія Гангур, Ганна Давидова (обидві – до 64 кг), Ірина Деха, Аліна Марущак (обидві – до 81 кг), Анастасія Манєвська (до 87 кг), Валентина Кісіль, Христина Бородіна (обидві – понад 87 кг).
 
Відзначимо, загалом на турнірі розіграють по 10 комплектів нагород у змаганнях чоловіків та жінок.
 

Раніше РЕДПОСТ писав, що на чемпіонаті України з регбі буде виступати збірна Харківщини.


Источник:   Kharkiv SPORT Citу
 Тэги:  харків, спорт
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