Збірна України з важкої атлетики оприлюднила склад на ЄВРО-2023 року

12.04.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

За медалі у складі національної збірної боротимуться також і харківʼяни.

Чемпіонат Європи-2023 з важкої атлетики пройде з 15-го по 23 квітня у Єревані. Заявку української команди опублікували на сайті Міжнародної федерації важкої атлетики.

До складу збірної України на континентальний форум увійшли 17 атлетів. Одразу п’ятеро з них представлятимуть Харків: Павло Заліпський, Світлана Самуляк, Каміла Конотоп, Марія Гангур та Ірина Деха.

Відзначимо, що Марія Гангур та Ірина Деха захищатимуть "золото" попереднього Євро, а, Каміла Конотоп спробує покращити минулорічний результат - звання віцечемпіонки.

Склад збірної України на ЄВРО-2023:

Чоловіки: Дмитро Вороновський (до 55 кг), Павло Заліпський (до 61 кг), Дмитро Кондратюк (до 81 кг), Максим Домбровський (до 89 кг), Анатолій Горідько (до 96 кг)

Жінки: Ангеліна Ломачинська (до 49 кг), Світлана Самуляк (до 55 кг), Каміла Конотоп, Ольга Івженко, Надія Шпилька (всі – до 59 кг), Марія Гангур, Ганна Давидова (обидві – до 64 кг), Ірина Деха, Аліна Марущак (обидві – до 81 кг), Анастасія Манєвська (до 87 кг), Валентина Кісіль, Христина Бородіна (обидві – понад 87 кг).

Відзначимо, загалом на турнірі розіграють по 10 комплектів нагород у змаганнях чоловіків та жінок.