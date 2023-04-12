12.04.2023 12:30 Віталій Хінєвіч

У Харкові провели аналіз цін на товари для саду та городу

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку інформує про ціни на товари для саду та городу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

На ринках міста, у спеціалізованих магазинах можна придбати насіння, саджанці дерев та квітів й інші необхідні товари (грунти, добрива, горщики тощо). Розсаду овочевих культур (томати, капуста, огірки) зазвичай починають продавати пізніше.

На ринках ціни на саджанці плодових дерев у середньому становлять 200 грн/шт., хвойних рослин (туя, ялівець) - від 180 грн/шт., на розсаду полуниці - від 8 до 15 грн/шт., на розсаду квітів (петунії, лілійники, гвоздики) - 30-50 грн/шт.

Саджанці троянд коштують від 50 грн/шт., гортензій - від 150 грн/шт., гібіскусів - від 80 грн/шт., цибулини лілій - від 60 грн/шт.



