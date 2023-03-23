Війська РФ у прикордонні Харківщини відволікають на себе сили оборони України

В этот день

Гороскоп на 23 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Прагнення до власної незалежності поєднуватиметься з бажанням покомандувати іншими, через це не виключено суперництво в будь-яких сферах життя.

Прогноз погоди у Харкові на 23 березня Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.