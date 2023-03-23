23.03.2023 18:49 Дмитро Колонєй
Війська РФ у прикордонні Харківщини відволікають на себе сили оборони України
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 23 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 13 селищ Харківщини.
-
На Слобожанському напрямкаху оперативна обстановка без суттєвих змін. Водночас, противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Також, на території Бєлгородської області окупанти тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій щодо недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів 10 населених пунктів Харківщини: Глибоке, Землянки, Комісарове, Вільхуватка, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Западне, Кам’янка та Крейдянка.
-
На Куп’янському напрямку противник також зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ в районі населеного пункта Синьківка Харківської області. Артилерійських обстрілів зазнали 3 населених пунктіа Харківщини, розташовані вздовж лінії бойового зіткнення: Гряниківка, Куп’янськ та Крохмальне.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині зранку 23 березня 2023 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0