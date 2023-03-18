18.03.2023 09:40 Віталій Хінєвіч

На пожежах у Харківській області загинули люди

За добу з 17 по 18 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу, передає РЕДПОСТ .

На пожежах, що трапились через необережність з відкритим вогнем, протягом доби загинуло 2-є чоловіків, 1984 та 1979 років народження.

Перший випадок стався о 08:55 у місті Красноград. В квартирі горів диван на плащі 4 квадратних метра. Біля нього рятувальники 43-ї ДРПЧ і знайшли тіло загиблого 38-річного чоловіка. Вогонь ліквідовано о 09:26.

Друга пожежа виникла о 00:09 у Слобідському районі Харкова. У квартирі на 3-му поверсі горіли домашні речі та диван на площі 7 квадратних метрів. Там загинув 43-річний чоловік. Його товариша рятувальникам 11-ї ДРПЧ вдалось врятувати. Наразі врятований з отруєнням чадним газом перебуває в лікарні. Пожежу приборкано о 00:52.

Також з тієї ж причини (необережне поводження з вогнем) трапилась пожежа у Куп’янському районі, на якій постраждав 36-річний чоловік. Подія трапилась о 23:06 у селі Петрівка Шевченківської громади.

На території приватного домоволодіння горів житловий будинок на площі 60 квадратних метра. О 23:55 пожежу локалізували бійці 54-ї ДРПЧ разом з колегами з Луганська. Остаточно її приборкати вдалось лише о 06:45. Постраждалий отримав опіки верхніх дихальних шляхів і був госпіталізований до лікувального закладу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині у підвалі багатоповерхівки згоріла людина.



