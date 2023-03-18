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18.03.2023  09:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області викрили крадія авто та п'яних водіїв

Упродовж доби поліцейські Харківщини оперативно відреагували на 1128 звернень громадян про правопорушення.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Оперативники Харківського районного управління № 3 встановили 45-річного чоловіка, який під час окупації Ізюмського району Харківської області незаконно заволодів транспортним засобом "Шкода Октавія". Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України.
 
Також протягом доби працівники поліції викрили 6 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння. 
 
З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3600 транспортних засобів.  
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ворог завдав ракетних ударів по Харківській області.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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