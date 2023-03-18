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18.03.2023  08:30   Віталій Хінєвіч

Ворог завдав ракетних ударів по Харківській області

Під ворожим вогнем перебували Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Дворічна, Великий Бурлук, Гряниківка, Червона Зоря та інші населені пункти.

обстріл
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Протягом минулої доби ворог з використанням ракет С-300, артилерії, мінометів та крупнокаліберних кулеметів обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів.
 
Зокрема, вчора ворог завдав два ракетні удари по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Одна з ракет влучила у подвір'я житлового будинку. Пошкоджено щонайменше 20 сусідніх будинків та господарські споруди. 
 
Друга ракета вдарила у землю на території Великобурлуцького райвідділу поліції, пошкоджено також пожежно-рятувальну частину, 6 приватних автомобілів та сусідні житлові будинки. Обійшлося без постраждалих.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагались прорвати оборону.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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