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18.03.2023  08:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагались прорвати оборону

Ворог здійснив обстріли населених пунктів Харківської області.

патрони
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Зазначається, що на Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін.
 
Однак на Куп’янському та Лиманському напрямках противник протягом попередньої доби безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
 
Обстріляв райони 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, зокрема, Веселого, Гряниківки, Вільшаної, Крохмального, Берестового, Діброви та Андріївки Харківської області. Також обстрілів зазнали  Стрілече, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне, Тернова та Тихе.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборантку, яка вела фінанси окупантів, викрила СБУ на Харківщині.
 

Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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