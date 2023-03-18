18.03.2023 10:15 Віталій Хінєвіч
Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області
Протягом доби оккупанти атакували прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Фото: Поліція Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
Повідомляється, що 17 березня ворог завдав два ракетні удари С-300 по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків та господарські споруди.
Інша ракета поцілила на територію адміністративної будівлі, також пошкоджена пожежно-рятувальна частина, приватні автомобілі та сусідні житлові будинки. Постраждалих немає.
Фото: Поліція Харківської області
Також під вогнем окупантів перебували Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Дворічна, Великий Бурлук, Гряниківка, Червона Зоря та інші населені пункти.
Фото: Поліція Харківської області
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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