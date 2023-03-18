18.03.2023 10:15 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області

Протягом доби оккупанти атакували прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 17 березня ворог завдав два ракетні удари С-300 по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків та господарські споруди.

Інша ракета поцілила на територію адміністративної будівлі, також пошкоджена пожежно-рятувальна частина, приватні автомобілі та сусідні житлові будинки. Постраждалих немає.

Фото: Поліція Харківської області

Також під вогнем окупантів перебували Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Дворічна, Великий Бурлук, Гряниківка, Червона Зоря та інші населені пункти.

Фото: Поліція Харківської області

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть енергетика, який допомагав окупантам.



