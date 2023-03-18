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18.03.2023  10:15   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харківської області

Протягом доби оккупанти атакували прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Харківська область
Фото: Поліція Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що 17 березня ворог завдав два ракетні удари С-300 по смт Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджені щонайменше 20 приватних будинків та господарські споруди.
 
Інша ракета поцілила на територію адміністративної будівлі, також пошкоджена пожежно-рятувальна частина, приватні автомобілі та сусідні житлові будинки. Постраждалих немає.
 
Харківська область
Фото: Поліція Харківської області
 
Також під вогнем окупантів перебували Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Дворічна, Великий Бурлук, Гряниківка, Червона Зоря та інші населені пункти.
 
Харківська область
Фото: Поліція Харківської області
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть енергетика, який допомагав окупантам.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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