05.03.2023 14:35 Віталій Хінєвіч

Поліцейські повідомили про правопорушення, які сталися в Харківській області

Працівники підрозділів поліції Харківщини протягом доби опрацювали 914 викликів громадян, що надійшли на спецлінію «102».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили факт незаконного обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.

Поліцейські полку поліції особливого призначення виявили 36-річного чоловіка, який розшукувався правоохоронними органами за скоєння крадіжки. Харків’янина передали ініціатору розшуку.

Протягом доби працівники поліції виявили 4 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Також працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти фіксують факти пошкоджень будинків та інших споруд внаслідок ворожих обстрілів і відкривають кримінальні провадження.



