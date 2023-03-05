    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліцейські повідомили про правопорушення, які сталися в Харківській області
05.03.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

Поліцейські повідомили про правопорушення, які сталися в Харківській області

Працівники підрозділів поліції Харківщини протягом доби опрацювали 914 викликів громадян, що надійшли на спецлінію «102».

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Повідомляється, що в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили факт незаконного обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.
 
Поліцейські полку поліції особливого призначення виявили 36-річного чоловіка, який розшукувався правоохоронними органами за скоєння крадіжки. Харків’янина передали ініціатору розшуку.
 
Протягом доби працівники поліції виявили 4 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння.
 
Також працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти фіксують факти пошкоджень будинків та інших споруд внаслідок ворожих обстрілів і відкривають кримінальні провадження.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці доправили гуманітарну допомогу мешканцям Харківської області.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.03 Надзвичайні події Розпилював невідомий предмет: у Харківській області чоловік отримав травми 03.03 Надзвичайні події На Харківщині бабуся разом із поліцейськими розшукувала онуків 02.03 Надзвичайні події Харків'янин отримав 36 штрафів за порушення правил дорожнього руху
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 