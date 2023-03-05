05.03.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці доправили гуманітарну допомогу мешканцям Харківської області

450 продуктових наборів передали пенсіонерам, людям з обмеженими фізичними можливостями та малозабезпеченим жителям селищ Цупівка, Прудянка, Слатіно та Циркуни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков разом з волонтероми Ігорем Шитиковим відвідали населені пункти.

Через великі руйнування та близькість до лінії фронту, деякі райони досі залишаються без світла.

Громадянам роздали засоби особистої гігієни та пакунки з макаронами, крупами, соняшниковою олією та м'ясними консервами. Гуманітарну допомогу передали жителі Азербайджану.



