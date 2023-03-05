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05.03.2023  13:05   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці доправили гуманітарну допомогу мешканцям Харківської області

450 продуктових наборів передали пенсіонерам, людям з обмеженими фізичними можливостями та малозабезпеченим жителям селищ Цупівка, Прудянка, Слатіно та Циркуни.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Помічник начальника ГУНП в Харківській області з гуманітарних питань В’ячеслав Марков разом з волонтероми Ігорем Шитиковим відвідали населені пункти.
 
Через великі руйнування та близькість до лінії фронту, деякі райони досі залишаються без світла.
 
Громадянам роздали засоби особистої гігієни та пакунки з макаронами, крупами, соняшниковою олією та м'ясними консервами. Гуманітарну допомогу передали жителі Азербайджану.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині внаслідок обстрілу горіла будівля залізничного вокзалу.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, допомога
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