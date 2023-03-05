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05.03.2023  12:35   Віталій Хінєвіч

Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом Global Soft Power Index

У світовому рейтингу м’якої сили Global Soft Power Index Україна посіла 19 місце за рівнем впливовості та 37 місце зі 121 у загальному підсумку.

Україна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Міжнародне дослідження сприйняття національних брендів, яке проводить Brand Finance, охоплює 100 тисяч респондентів. Індекс показує здатність країни впливати на світопорядок за допомогою переконання, а не примусу та сили. Серед досліджуваних показників береться до уваги впливовість, впізнаваність і репутація країн. 
 
Завдяки успішному застосуванню дипломатичних інструментів Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу.
 
Минулого року Україна посідала 45 місце у рейтингу впливовості. За показником впізнаваності цьогоріч країна піднялася з 47 на 14 місце.
 
Результати були представлені 2 березня у Лондоні на Global Soft Power Summit 2023, який цього року сфокусований на Україні. Спікерами, зокрема, стали колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, Перша леді України Олена Зеленська та Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні від рук окупантів постраждали понад тисячу об'єктів культурної інфраструктури.
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  global soft power index
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