05.03.2023 12:35 Віталій Хінєвіч

Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом Global Soft Power Index

У світовому рейтингу м’якої сили Global Soft Power Index Україна посіла 19 місце за рівнем впливовості та 37 місце зі 121 у загальному підсумку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Міжнародне дослідження сприйняття національних брендів, яке проводить Brand Finance, охоплює 100 тисяч респондентів. Індекс показує здатність країни впливати на світопорядок за допомогою переконання, а не примусу та сили. Серед досліджуваних показників береться до уваги впливовість, впізнаваність і репутація країн.

Завдяки успішному застосуванню дипломатичних інструментів Україна увійшла до 20 найвпливовіших країн світу.

Минулого року Україна посідала 45 місце у рейтингу впливовості. За показником впізнаваності цьогоріч країна піднялася з 47 на 14 місце.

Результати були представлені 2 березня у Лондоні на Global Soft Power Summit 2023, який цього року сфокусований на Україні. Спікерами, зокрема, стали колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, Перша леді України Олена Зеленська та Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні від рук окупантів постраждали понад тисячу об'єктів культурної інфраструктури.



