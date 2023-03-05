05.03.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожих обстрілів Харківської області (фото)

Протягом доби військові рф наносили удари по прикордонних населених пунктах Чугуївського та Куп'янського районів.

Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

5 березня окупанти знову атакували місто Куп'янськ. В результаті обстрілів пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці поді працюють правоохоронці.

Також в місті Куп'янськ зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. Загинув 65-річний чоловік.

Фото: Поліція Харківської області

Минулої доби військовослужбовці рф здійснили численні обстріли з танків та артилерії по цивільним об’єктам смт Дворічна.

Фото: Поліція Харківської області

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. ішеЗа фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.



