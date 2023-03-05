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05.03.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожих обстрілів Харківської області (фото)

Протягом доби військові рф наносили удари по прикордонних населених пунктах Чугуївського та Куп'янського районів.

Харківська область
Фото: Поліція Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
5 березня окупанти знову атакували місто Куп'янськ. В результаті обстрілів пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури. Сталася пожежа. На місці поді працюють правоохоронці.
 
Також в місті Куп'янськ зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. Загинув 65-річний чоловік.
 
Харківська область
Фото: Поліція Харківської області
 
Минулої доби військовослужбовці рф здійснили численні обстріли з танків та артилерії по цивільним об’єктам смт Дворічна.
 
Харківська область
Фото: Поліція Харківської області
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. ішеЗа фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині внаслідок обстрілу горіла будівля залізничного вокзалу.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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