05.03.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Поради як налагодити ефективну роботу з дому

Робота з дому має свої плюси та мінуси. Прості поради допоможуть налагодити налагодити цей формат роботи, а також не втратити спілкування з колегами, передає РЕДПОСТ.

Створіть ранкову рутину

Однією з переваг роботи з дому є те, що вам не потрібно поспішати зі справами, щоб бігти до офісу. Прокидайтеся рано, приймайте душ, снідайте і готуйте обід, як у звичайний робочий день. Ви також можете додати швидку прогулянку вулицею, щоб подихати свіжим повітрям.

Встановіть основні правила для людей та домашніх тварин у вашому просторі

Коли ви працюєте з дому, вас обов'язково відволікатимуть сім'я, домашні тварини та діти. Перед роботою необхідно встановити основні правила зі своїми близькими. Повідомте свій робочий час, щоб вас не турбували, коли ви були зайняті завданнями. Але обов'язково проводьте з ними час після роботи.

Організуйте робочий одяг

Робота вдома дійсно дозволяє вам носити найзручніший одяг весь день. Однак ця звичка може вплинути на вашу продуктивність. Формальний одяг не тільки допоможе вам вести відеочат з колегами по команді, а й подумки підготує вас до правильного настрою на роботу.

Не займайтеся домашніми справами у робочий час

Робота вдома дійсно буде включати виконання різних домашніх завдань. Хитрість полягає в тому, щоб збалансувати своє домашнє та робоче життя. І з тієї ж причини вам потрібно виділити певний час для роботи вдома. Ви можете спробувати виконати всі свої доручення під час обідньої перерви.

Уникайте соціальних мереж

Позбавтеся відволікаючих факторів усіма можливими способами. Це не означає, що ви не можете перевіряти свою електронну пошту або оновлення у соціальних мережах, але суть у тому, щоб не робити цього час від часу. Ви можете спробувати вимкнути повідомлення на телефоні під час роботи та перевіряти їх під час перерви.

Підтримуйте зв'язок зі своїми колегами та командою на регулярній основі

Постійно тримайте зв'язок зі своїми колегами. Обговорюйте робочі моменти, а також звертайте увагу на формат спілкування, який виникав у вас під час роботи в режимі офлайн.

Створіть власне робоче місце у себе вдома

Було б корисно, якби ви мали спеціальне робоче місце для офісної роботи. Порожню кімнату можна перетворити на офісне приміщення. Якщо у вас немає кімнати, приготуйте письмовий стіл та необхідне канцелярське приладдя. Переконайтеся, що в цьому робочому просторі немає відволікаючих факторів, щоб ви могли працювати ефективно.

Слідкуйте за своїм здоров'ям

Підтримуйте своє здоров'я за допомогою правильної кількості сну, поживних речовин та фізичних вправ. Ви також можете спробувати прогулятися або розім'ятись, щоб залишатися активним весь день.

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