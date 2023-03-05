05.03.2023 14:30 Євген Клочко

Що подарувати на 8 березня 2023 року знакам зодіаку, щоб порадувати їх

Чоловікам, які досі мають сумніви у виборі подарунка на 8 березня, журналісти сайту РЕДПОСТ пропонують звертати увагу на знаки зодіаку. Це допоможе зробити подарунок незабутнім. Головне, пам'ятати, що квіти додаються до презентів, як зрозуміло.

Як вітати представниць стихії Вогню з 8 березня

Овен

Якщо йдеться про вибір подарунка для мами, то можна купити щось, пов'язане з основним хобі. Заняття прикладним мистецтвом дадуть змогу відпочити та розслабитися. Подруга буде в захваті від улюблених парфумів, а для особистісного зростання можна подарувати повчальну книжку.

Лев

Мамі-Льву треба подарувати те, про що вона нещодавно згадувала у розмові. Згадайте, чим вона захоплювалася останнім часом. Їй зараз важливо знати, що ви уважно її слухали та врахували усі її побажання. Якщо вона любить кулінарію, подаруйте їй те, що стане в нагоді для розвитку її талантів у цій сфері. Подруга оцінить ефектну ювелірну прикрасу.

Стрілець

Щоб потішити маму, достатньо організувати їй невелику подорож чи цікаву екскурсію протягом вихідного дня. Вона любить те, що дарує незабутні враження. Якщо реалізувати подібне неможливо, цікава книга стане для неї добрим подарунком. Якщо подруга займається спортом, подаруйте їй щось із інвентарю.

Як вітати представниць стихії Землі з 8 березня

Телець

Жінкам цього знака можна дарувати все, що так чи інакше пов'язане із красою: косметика, прикраси, одяг. Якщо подарунок зможе замінити дорогі процедури у салонах краси, він дуже потышить улюблену вами особу. Не варто економити на якості, інакше подарунок не принесе бажаного ефекту.

Діва

Мама-Дева віддає перевагу практичним подарункам. Це може бути переносна швейна машинка або набір функціональних кухонних меблів. Електронна книжка також їй принесе незабутнє захоплення, як і набір якісної косметики. Подруга оцінить щось для тривалих прогулянок: модний жилет, крокомір, палантин, компактна парасолька.

Козеріг

Мамі-Козерогу сподобається те, що полегшить їй працю на побуті. Прикраси з дорогоцінними мінералами принесуть їй неабияке задоволення. Для подруги можна вибрати елегантну сумочку чи набір косметики.

Як вітати представниць стихії Повітря з 8 березня

Близнюки

Маму порадує витончене вбрання спокійного відтінку. Не обов'язково вибирати їй сукню, це може бути елегантна блузка чи теплий джемпер. Подруга зрадіє подарунку, який залишить після себе незабутні враження та надихне на кардинальні зміни у житті.

Терези

Якщо ви хочете вразити маму, подаруйте їй щось, що має відношення до краси та релаксації. Сплатіть похід у спа-центр або запишіть на курси розслаблюючого масажу. Подруга зрадіє тому, що безпосередньо пов'язане з хобі, що недавно з'явилося. Вона оцінить те, що ви підтримуєте її в новому захопленні.

Водолій

Мамі-Водолію сподобається те, що допоможе їй стати вільніше: велосипед, багатофункціональне кухонне обладнання та ін. Подружка зрадіє оригінальному парфуму, прикрасам, що мотивує, книжці.

Як вітати представниць стихії Води з 8 березня

Рак

Для мам цього знака припаде до душі подарунок, пов'язаний із сімейними цінностями. Це може бути оригінально оформлений сімейний альбом. Подруга оцінить кімнатні рослини рідкісного вигляду, косметичний набір для релаксації, можливо навіть набір для рукоділля.

Скорпіон

Догодити цього року мамі буде складно, найкраще поцікавтеся, щоб вона вибрала як подарунок. А якщо ви все-таки вирішите зробити сюрприз, то зупиніть свій вибір на кошику з улюбленими продуктами, якими вона рідко може дозволити собі поласувати. Подружці принесе задоволення похід до улюбленого ресторану або ювелірної прикраси з тематичним підтекстом.

Риби

Хорошим подарунком для мами буде те, що зробить її життя більш цікавим та насиченим, дозволить розширити кругозір: пізнавальні курси або тематичну поїздку. Подружці подайте те, що підвищить її самооцінку. Тут треба взяти до уваги останні досягнення та успіхи.



